«تكافل الصحفيين» يعتمد عدداً جديداً من القروض لأعضائه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



عقد مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية، برئاسة ياسين بن سالم، رئيس المجلس، اجتماعه الخامس عن بُعد الخميس 6 أغسطس.

وقالت كلثم المندوس، نائبة رئيس المجلس، إن المجلس وافق على منح دفعة جديدة من القروض لأعضائه، وناقش سير عمل الصندوق وأهمية تعزيز مسيرته خلال المرحلة القادمة، باتخاذ عدد من الإجراءات، أهمها إيجاد مصادر دخل وموارد جديدة للصندوق، تعزز مسيرته، ليكون عوناً لأعضائه البالغ عددهم 572. موضحةً أن جميع الطلبات المقدمة من الأعضاء، هي محل متابعة واهتمام، والصندوق يعتمد على أسس ومبادئ تقوم على العدالة والمساواة، ليستفيد الجميع من تسهيل القروض التي تراوح قيمتها من 25 إلى 50 ألف درهم، تسدد على ثلاث سنوات حداً أقصى بدون فوائد.

كما أوضحت أن الصندوق، منذ بداية العام الجاري، حتى اليوم، اعتمد 26 قرضاً لأعضائه، بإجمالي 850 ألف درهم، منها 8 قروض للأعضاء العاملين و 18 للمنتسبين.