شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. التعليم تعلن تخصصات المعلمين المطلوب التعاقد معهم والأولوية للكويتيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبقت وزارة التربية الكويتية الاستجواب الذى لوح بتقديمه النائب الحميدلا السبيعي لوزير التربية، وعجلت في اجراءاتها الخاصة بحصر احتياجاتها من اعضاء الهيئة التعليمية للعام الدراسي المقبل 2020/‏2021، اذ كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس أن قطاع التعليم العام انتهى الخميس الماضي من وضع لمساته الأخيرة على التخصصات المطلوبة واعداد المعملين المطلوب التعاقد معهم.

وأكدت المصادر أن «التربية» ستعلن خلال الاسبوع الجاري، إن لم يكن اليوم أو غدا، عن حاجتها الى معلمين ومعلمات للعام الدراسي المقبل من حملة المؤهلات الجامعية للعمل في مدارس التعليم العام في نحو 12 تخصصاً، هي اللغة الانكليزية والفرنسية والعلوم والجيولوجيا والديكور والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء اضافة الى التربية الموسيقية واللغة العربية فضلاً عن التربية الإسلامية خريجي كلية التربية.

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وبينت أن أولوية التعيين ستكون للكويتيين وابناء الكويتيات ثم الخليجيين وغير محددي الجنسية فالمقيمين من مختلف الجنسيات، موضحة أن هناك تخصصات لن يقبل فيها الا الكويتيون وابناء الكويتيات فقط منها «التربية الإسلامية».

انطلاقة تعليمية في سياق متصل، تنطلق صباح اليوم أول تجربة عملية للتعليم عن بعد في مدارس المرحلة الثانوية، حيث يستكمل 37984 متعلماً في الصف الثاني عشر عامهم الدراسي 2020/‏ 2019 إلكترونياً من داخل منازلهم. وفي حين دعت «التربية» 22099 طالباً في القسم العلمي و15885 طالباً في الأدبي إلى تفعيل حساباتهم على الموقع الإلكتروني، أعلنت عن جدول الأسبوع الأول للدروس التي ستبث على قناة أطفال الكويت ابتداءً من اليوم الأحد في الواحدة والنصف ظهرًا، على أن تكون الإعادة في الثامنة مساءً. رواتب متأخرة من جانب آخر، أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في التربية يوسف النجار أنه سيتم صرف رواتب ضابطات الأمن التابعات لمنطقة الفروانية التعليمية عن الأشهر المستحقة خلال 10 أيام، بعد الحصول على أرقام حساباتهن.

وأكد في تصريح له التنسيق بين التربية وهيئة القوى العاملة لصرف هذه المستحقات في أسرع وقت. وفيما يلي جدول البث الأسبوعي للمواد الدراسية: تعيين المقيمين المجتازي المقابلات المحلية قرر قطاع التعليم العام في وزارة التربية تسليم العمل للمعلمين والمعلمات غير الكويتيين مجتازي المقابلات المحلية اعتباراً من اليوم الأحد للمرحلة الثانوية، أما معلمو المرحلتين الابتدائية والمتوسطة فسيتم تسليمهم العمل اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020.