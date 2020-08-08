حسان دياب يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة

ذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام، مشيرة إلى أن دياب، وجه رسالة إلى اللبنانيين قال فيها: "نحن في حالة طوارئ تتعلق بمصير البلد ومستقبله".

وأضاف: "التحقيق بكارثة انفجار بيروت لن يستغرق وقتا، ولسنا متمسكين بالكرسي ونريد حلا وطنيا ينقذ البلد".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية: "إذ دعا جميع الأطراف إلى الاتفاق على المرحلة المقبلة، فأنا مستعد لتحمل المسؤولية في رئاسة الحكومة لمدة شهرين، شرط إجراء إصلاحات لإنقاذ البلد".

وتابع: "سأطرح في مجلس الوزراء مشروع قانون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة".

وخلال جولته في مكان الانفجار بمرفأ بيروت، في وقت سابق، اليوم السبت، أكد دياب أنه ليس لديه أي مشكلة في لقاء الناس، لأنه جزء منهم، ومن حقهم أن يكونوا غاضبين وناقمين، على حد تعبيره، مضيفا: "البلد يعاني من كارثة كبيرة، بيوت كثيرة تضررت وتصدعت، وهناك مصابين لن ينسوا هذا الحادث".

وخرج آلاف اللبنانيين في تظاهرة غاضبة، وسط بيروت، تحت عنوان "يوم الحساب" و"رفع المشانق"، بعد أربعة أيام من انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عنه 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين.

Advertisements

وردد المحتجون "ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وطالبوا بـ "تعليق مشانق" المسؤولين عن الانفجار في الساحات قبل دفن الضحايا.

وتقول متظاهرة لوكالة "سبوتنيك": "أحمل السلطة السياسية الفاسدة مسؤولية الانفجار، فجرونا قتلوا أصدقائنا دمروا بيوتنا وأرزاقنا، فليرحلوا".

وتوترت الأجواء أمام البرلمان اللبناني بعد إلقاء بعض المحتجين الحجارة على القوى الأمنية التي ردت بدورها بالقنابل المسيلة للدموع.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في تعليق لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن ​قطع الطرق​ والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وتواصل السلطات اللبنانية التحقيقات في ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​، وتم توقيف 19 شخصا، من بينهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، ومدير عام ​الجمارك،​ بدري ضاهر.