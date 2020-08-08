العراق... تمديد حظر التجول الجزئي حتى السبت المقبل

بغداد- سبوتنيك وقالت اللجنة، في بيان، إنها "قررت تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من الشهر الجاري وشمول أيام الخميس والجمعة والسبت بالحظر التام"، مشيرة الى أن "النظر بالحظر الجزئي سيعاد بعد تاريخ الـ15 من الشهر الجاري".

© Photo / UNDP in Iraq

كما قررت أن "يكون الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة بنسبة 25 بالمئة ومنح الوزارات صلاحيات تقدير الحاجة".

وكانت الحكومة العراقية قد قررت، في 26 يوليو/ تموز الماضي، فرض حظر التجوال الشامل لأيام عيد الأضحى المبارك، لمدة 9 أيام تنتهي يوم غد الأحد".

وحذرت وزارة الصحة العراقية، في بيان أمس الجمعة، من احتمال تفشي واسع لوباء "كوفيد-19" في البلاد بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية.

Advertisements

وقالت الوزارة "لطالما بينت الوزارة أن تهاون المواطن بتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمستندة إلى اللائحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية ستؤدي الى زيادة كبيرة بنسبة الإصابات وهذا التهاون تسبب فعلا بزيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة".

وأضافت "نحذر المواطنين الكرام أن استمرار التهاون وعدم الالتزام سيؤدي الى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها واحتمال للتفشي الواسع للوباء".

وبحسب أحدث إحصاء رسمي، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس القاتل في العراق، 144064، توفى من بينهم 5236.