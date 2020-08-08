هل سألت نفسك يوماً ما مامصدر القوة التي بداخلي؟ أو ماهو مرادف القوة بالنسبة لي ؟

يجب أن تدرك أنك حتى تتطبع بصفة معينة يجب أن تعي معناها جيداً حتى لاتضر بها نفسك أو تضر الآخرين.

القوة ياعزيزي ليست في القسوة أو تجاهل مشاعرنا أو كبت همومنا أو الفوز بنقاشاتنا وعدم الإعتراف بأخطائنا أو فشلنا أو ضعفنا ولين قلوبنا

-القوة هي أن تتماسك عند الإنهيار

-القوة هي أن تمنع نفسك عن مايضرها

-القوة هي أن تواسي غيرك وأنت أكثرهم حاجة للمواساة

-القوة هي أن تصبح ليّنا هيّناً بالقول والفعل

-القوة هي أن تعبر عن مشاعرك بأريحية ، محبتك ، أسفك ، الشعور بالامتنان، تشجيع الاخرين ..الخ

-القوة هي شيٌ يدلّك على فعل الخير دائما

يختلف مرادف القوة باختلاف نظرتك لها ، ليس القوي من يفوز دائماً وليس القوي من لم يذق فشلاً أو ضعفاً أو كسراً، البعض يشعر بأنه عندما يعبّر عن مشاعره يصبح ضعيفاً مكشوفاً محتاجاً للاخرين .

لا ياعزيزي ، نحن بشر بطبيعتنا خلقنا الله بهذا القلب وذكر الله صفات المحبة والمودة واللّين والرقة كجزء أساسي من قلب المؤمن

خلق الله القلب لهذه الوظيفة ولكن مهمتك هي أن تبتكر الطريقة اللي توازن بها مشاعرك وصفاتك الجيدة في الوقت والمكان الصحيحين

قوتك مرتبطة بعادات يومك ..

تفائل ، اقرأ القران ، تحدث مع خالقك

أعطي محتاجاً ، شجع يائساً ، داوي قلباً

تنافس على فعل الخير حتى أصغره..

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عش ضعفك كإنسان .. لكن تماسك عندما تصل لمرحلة اليأس والإنهيار الذي يهوي بك لفعلٍ غير محمود ، لا بأس بأن يرى الآخرون ضعفك قليلاً. ” وخلق الانسان ضعيفاً ”

أنت لست إلهاً أو آلة لاتتألم ولا تضعف !

هذه بشريّتك عشها بكل أحوالك ولا تحمّل نفسك مالاتطيقه ، ولكن لاتجعل هذا الضعف أو الألم يهوي بك إلى طريق منحدر !

وختاماً .. استخدم القوة في الأمر الذي يستدعي ذلك ولا تجعل هذه الصفة كمن يباهي بها وهو لايؤمن بمعناها.

كتبه: ريا العريني