القوات العراقية تستهدف أوكار وكهوف "داعش"

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وأشار البيان إلى أن"القيادة نفذت اليوم عملية نوعية مخططاً لها بناء على معلومات استخبارية قدمها جهاز المخابرات الوطني العراقي بوجود كهوف وأوكار تحت الأرض في مناطق وادي الثرثار، وتم تأكيد هذه المعلومات من خلال طلعات جوية استطلاعية مستمرة نفذها طيران القوة الجوية وطيران التحالف".
وأضاف البيان "قيادة عمليات صلاح الدين شرعت وبأمرتها قطعات من الجيش العراقي وفوج سوات شرطة صلاح الدين والحشد الشعبي وبإسناد مِن طيران الجيش والتحالف الدولي بواجب مداهمة هذه الأوكار والكهوف، سبقها قيام طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربات جوية دقيقة على عدد من هذه الأهداف".
وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.
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