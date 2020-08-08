المستشفى الميداني الروسي يبدأ باستقبال جرحى انفجار بيروت (صور)

وتفقد أمس وزير الصحة حمد حسن المستشفى الميداني، وقال:"نحن الآن مع أول مستشفى ميداني روسي، وهو جاهز لاستقبال ومساعدة جرحى الانفجار وحالات مرضية أخرى، ويتضمن هذا المستشفى مختبراً وستتم مساعدتنا لتشخيص كورونا".
© Sputnik . Zahraa El Amir
المشفى الميداني التابع لروسيا في بيروت
ويضم المستشفى فريقا طبيا متخصصا للحالات الحرجة، وطبيب طب عام، وأخصائي رضوض وجراح، وطبيب أطفال، وطبيب نفسي للكبار والأطفال، وقسم خاص لمرضى كورونا.
© Sputnik . Zahraa El Amir
المشفى الميداني التابع لروسيا في بيروت
وكانت وزارة الطوارئ الروسية أعلنت أنها سترسل إلى بيروت 5 طائرات مع مستشفى متنقل وأطباء ورجال إنقاذ ومختبر للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا.
وأمس وصلت الطائرة الرابعة التابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى بيروت، محملةً بمساعدات إنسانية، وعلى متنها متخصصون في مجال الطب لتقديم المساعدة العاجلة لمتضرري انفجار بيروت.
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