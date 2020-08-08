25 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالى يصل إلى 6498

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأكد بيان لوزارة الصحة بثته الإذاعة الموريتانية، إنه وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وبعد إجراء 340 فحصا تم تسجيل 25 إصابة بالفيروس ليرتفع اجمالى الإصابات منذ الرابع عشر مارس فى موريتانيا الى 6498 مصابا.
وأوضح المسؤول الصحى أنه تم كذلك تعافى 84 مصابا ليصل اجمالى حالات الشفاء إلى 5443 مصابا، وقال إن اجمالى الوفيات يصل اليوم إلى 157 شخصا فى حين يواصل 902 مصاب علاجهم فى المشافي.
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