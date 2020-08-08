انتظر عشاق الكرة في أكبر قارات العالم وفي الوطن العربي كرنفال كروي تبدأ أحداثه خارج المستطيل الأخضر بعدة ايام قبل موعده في متعة إعلامية وجماهيرية يتخللها مصطلح ( الطقطقة) وربما وصل الحد بالبعض للتعصب الرياضي وكيل التهم لكلا الطرفين لأنه لقاء كروي غير عادي ولن يمر مرور الكرام.

يتكرر هذا الحدث الرياضي الهام مرتين كل عام في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وقد يخدم الحظ عشاق المستديرة ليحضوا بمتعة اللقاء الثالث في كأس خادم الحرمين الشريفين ولازالت أحداث الدوري الاستثنائي عالقة في أذهان الجماهير حيث لم يحسم اللقب إلا في الجولة الأخيرة في مشهد حبس الأنفاس بالرياض بين ملعبي الدرة والجامعة.

في الديربي الأخير بين النصر والهلال ورغم التوقف الطويل وخلو المدرجات من روحها المحفزة شاهدنا لقاء الكبار وكنا نمني النفس أن نشهد منافسة شريفة تجدد ذكريات الماضي ليبقى التنافس المحموم ويهدينا متعة كروية ولا أعلم من المستفيد وما هي مصلحته الشخصية ليحرمنا متعة الدوري الأقوى عربيا بأخطاء لا يقبلها العاقل وليس لها إلا مخرج ٧.

ختاماً في ديربي كورونا يجب أن تعلم لجنة الحكام بأن الهلال لديه فريق وعناصر قوية فنياً وذهنياً وليس في حاجة فار كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعي كما حدث مع إدواردو وهوساوي في منطقة الجزاء فاتركوه لأنه قادر على تحقيق الإنجازات حتى ولو طالت المدة فلم تمنعه عشرون عاما في مشاركاته الخارجية!! الآسيوية ليصل كثالث فريق سعودي للعالمية.

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#أكسجينيات :

من مركبات الأكسجين الغاز المضحك N2O كما أن من الأحداث الرياضية ما يضحك أو يقال له شر البيلة ما يضحك.

بقلم : مفرح الغامدي