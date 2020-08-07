شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف عن المدينة المُسجلة لأعلى درجة حرارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الجمعة في مناطق المملكة.

وأضافت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر” أن الدمام سجلت أعلى درجة حرارة، حيث بلغت 47 درجة مئوية، تلتها رفحاء بـ46 درجة، ثم القيصومة بـ45 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن مدينة الباحة سجلت اليوم أقل درجة حرارة في المملكة حيث بلغت 22 درجة مئوية.

Advertisements

درجات الحرارة المسجلة اليوم في الصورة أدناه: