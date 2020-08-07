أنباء أثارت جدلا... هل رفض لبنان استقبال مساعدات فرنسية بعد انفجار بيروت؟

وبحسب شبكة "إم تي في"، قالت الوزارة في بيان: "عطفاً على الأخبار المتداولة حول رفض لبنان مساعدات طبية، وعرقلة وصول طواقمها إلى بيروت، يهم وزارة الخارجية والمغتربين أن تؤكد تقديرها العالي لموجة التضامن العارمة التي عبرت عنها الدول الشقيقة والصديقة".

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وأضافت: "وهي إذ تنفي كل الإشاعات المتداولة أعلاه تجدد ترحيبها وتثمينها بكل المساعدات الضرورية، على أن يتم التنسيق المناسب مع الجهات اللبنانية المختصة، تأمينا للحصول على الاحتياجات الملحة منها وفقا للأولويات المطلوبة".

وقالت وسائل إعلام فرنسية، يوم أمس الخميس، إن الحكومة اللبنانية رفضت استقبال بعثة إنقاذ فرنسية كانت متوجهة إلى لبنان للمساعدة، وذلك بحجة أنها ليست بحاجة إلى المزيد من المساعدات الطبية والإنسانية.

ونقل تقرير إخباري فرنسي على القناة "الثالثة" الفرنسية تصريحات جمعية "رجال إنقاذ بلا حدود" التي رفضت الدولة اللبنانية استقبالها.

وفي السياق نفسه، أكدت وكالة "النشرة" اللبنانية المعلومات المتداولة بشأن رفض لبنان استقبال البعثة، وذلك بعد التواصل المباشر مع رئيس الجمعية الفرنسية أوليفييه سالتاريللي.

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وقال سالتاريللي: "وزارة الخارجية الفرنسية تواصلت معنا قبل توجهنا إلى لبنان، وأبلغتنا أن الحكومة اللبنانية لا تريد استقبالنا لأنها ليست بحاجة إلى المزيد من المساعدات الطبية".

وهز انفجار ضخم، الثلاثاء، مرفأ بيروت، ونتج عنه سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، بالإضافة إلى دمار كبير في المرفأ والمنطقة المجاورة له.

وقال محافظ بيروت إن نصف مساحة بيروت تضررت من الانفجار، معتبرا أنها أصبحت مدينة "منكوبة"، وقدر تكلفة الخسائر بمليارات الدولارات.

هذا وأعلنت الحكومة اللبنانية، الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في بيروت، وتولى السلطة العسكرية العليا، مهمة الحفاظ على الأمن وتوضع تحت تصرفها كافة الأجهزة العاصمة.