ونشر شوقي بيانا عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، بشأن النتيجة التي أثارت ضجة واسعة بسبب حصول عدد كبير من الطلاب على درجات كبيرة.
وقال شوقي: "بشأن ما أُثير حول نتيجة الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشور التابعة لإدارة ميت سلسيل التعليمية بمحافظة الدقهلية، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تلاحظ تداول كشوف على مواقع التواصل الاجتماعي بها مجاميع للطلاب الحاصلين على درجات فوق 400 درجة، والتي يظهر بها أرقام جلوس متفرقة وليست متتالية داخل اللجان".
© AP Photo / Hassan Ammar
وأضاف: "تناشد الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسؤولة".
كانت هذه تفاصيل خبر أثارت ضجة واسعة... وزير التعليم المصري يعلق على نتيجة أوائل مدرسة ميت سلسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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