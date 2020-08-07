وفيات كورونا.. 75 بالعراق و38 بالسعودية و10 في عُمان

عواصم عربية/ الخليج 365-

أعلن العراق، الجمعة، تسجيل 75 وفاة بفيروس كورونا، ورصدت السعودية 38 وفاة، وسلطنة عمان 10 وفيات، فيما سجلت الكويت وقطر والإمارات حالتي وفاة في كل منها بالوباء.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان، إنها سجلت 75 وفاة، و3 آلاف و461 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 144 ألفاً و64، بينها 5 آلاف و236 وفاة، و103 آلاف و197 حالة تعاف.

وفي السعودية، رصدت وزارة الصحة في بيان، 38 وفاة، و1567 إصابة بكورونا.

وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 285 ألفا و793، بينها 3 آلاف و93 وفاة، و248 ألفا و948 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 10 وفيات، و354 إصابة بالفيروس.

وبينت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 81 ألفا و67، بينها 502 وفاة، و72 ألفا و263 حالة تعاف.

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وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة، و682 إصابة بكورونا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 70 ألفا و727، بينها 471 وفاة، و62 ألفا و330 حالة تعاف.

وفي قطر، رصدت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة، و291 إصابة بالوباء.

وقالت الوزارة، إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 112 ألفا و383، بينها 180 وفاة، و109 آلاف و142 حالة تعاف.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة، و216 إصابة بالفيروس.

وأفادت الوزارة، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 62 ألفا و61، بينها 356 وفاة، و56 ألفا و15 حالة تعاف.

وحتى عصر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 19 مليونا و303 آلاف، توفي منهم أكثر من 718 آلاف، وتعافى ما يزيد على 12 مليونا و393 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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