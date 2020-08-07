ونقلت صحيفة "عدن الغد"، عن مصدر ملاحي، أن "140 حاوية سعة 40 قدماً على رصيف ميناء عدن للحاويات منذ 3 سنوات وتحمل داخلها مادة نترات الأمونيوم وهي نفس المادة التي انفجرت في ميناء بيروت قبل أيام".
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ووفق الصحيفة، "يستدعي وجود هذه الكمية من هذه المادة، التحرك العاجل والسريع لنقلها إلى خارج ميناء عدن أو شحنها إلى بلد المنشأ، كون بقاءها في الميناء قد يتسبب بكارثة شبيهة بما حدث في بيروت".
ومادة نترات الأمونيوم كيميائية على شكل ملح أبيض عديم الرائحة، تستخدم في صناعة الأسمدة، وكمتفجرات في المحاجر والمناجم.
وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع نحو 154 قتيلاً و5 آلاف جريح، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.
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مادة الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: 4900 طن من مادة نترات الأمونيوم موجودة في ميناء عدن منذ سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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