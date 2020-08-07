شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هطول أمطار غزيرة تقطع الطرق والشوارع فى منطقة جازان بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، لهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان فى السعودية، أمس الخميس، حيث خلفت الأمطار الغزيرة تجمعات كبيرة للمياه وسيولا جارفة قطعت الطرق فى عدد من المحافظات شرقى وجنوبى المنطقة، كما شهدت بعض شوارع محافظة صامطة تجمعات للمياه ضخمة فى عدد من الطرقات والأحياء عرقلت حركة السير، وعطلت عددا من السيارات.

وأظهرت لقطات فيديو أحد المواطنين في المملكة وهو يقوم بتصوير السيول في محافظة العارضة، ويحذر من حركة السير للمواطنين والسيارات في مثل هذه الأوقات، نظرا لقوة جريان السيول بتلك الطرق، وذلك وفق ما نقلت شبكة "روسيا اليوم".



سيول فى جازان

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الرياض، الشرقية، نجران).

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وعلى جانب آخر، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الرياض، الشرقية، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج.