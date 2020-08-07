شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «الخثلان» يوضح فضل قراءة المعوذتين للوقاية من السحر والشرور (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية فضل قراءة المعوذتين (الفلق والناس).

وأضاف في لقائه مع برنامج “الجواب الكافي” على قناة المجد الفضائية، أن أفضل ما يتقي به المسلم السحر وشرور الناس سورتى الفلق والناس، حيث تضمنتا الاستعاذة بالله من جميع الشرور في الدنيا .

وأكد “الخثلان” أنه ورد في سورة الفلق الاستعاذة بالله من السحر والسحرة و”النفثات في العقد”، لافتاً إلى أن المداومة على قراءة هاتين السورتين وسورة الإخلاص دبر كل صلاة وعقب صلاة الفجر والمغرب 3 مرات وقبل النوم، كانت له حصناَ من السحر والسحرة والشرور.

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