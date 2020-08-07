شكرا لقرائتكم خبر عن سي إن إن: أفريقيا تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت قارة أفريقيا، اليوم /الجمعة/ أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، استنادا إلى البيانات الصادرة من جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.
وأوضحت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن أفريقيا سجلت صباح اليوم مليونا و8 آلاف و154 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم تسجيل أكثر من نصف حالات الإصابة في دولة جنوب إفريقيا، إذ بلغت حالات الإصابة المؤكدة فيها صباح اليوم 536 ألفا و184 حالة.
وقد حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا الدكتورة ماتشيديسو موتي، أمس الخميس من أن نقص إجراء الفحوص في أنحاء إفريقيا يبقى "تحديا دائما ومثيرا للقلق".
كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن: أفريقيا تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.