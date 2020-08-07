الصحة السعودية تكشف شرط استبدال الكحول بالمناديل المعقمة

وأفاد حساب "الصحة 937" التابع للوزارة، بأن أي وسيلة تعقيم سواء كانت سائلة أو على شكل مناديل معقمة، يجب ألا تقل نسبة الكحول فيها عن 60 %.

وجاء ذلك ردا على التساؤل "هل معقم ديتول أو المناديل المعقمة يكفي لتعقيم اليدين والجوال دون غسلها بعد استخدام جهاز البصمة في مركز تسوق؟".

ورد الحساب بأنه "بشكل عام يمكن استخدام المعقمات الكحولية سواء كانت سائلة أو غير ذلك؛ لتعقيم اليدين أو الأسطح، بشرط أن لا يقل تركيز الكحول فيها عن ٦٠٪، كما ينبغي تقنين استخدامها للحالات التي يتعذر استخدام الماء والصابون فيها".

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