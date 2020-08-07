شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: 100 ألف طفل بلا مأوى عقب انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الجمعة أن نحو 100 ألف طفل دمرت منازلهم وأصبحوا نازحين في لبنان عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي. ذكرت ذلك النبأ قناة (سكاي نيوز) الناطقة بالإنجليزية دون مزيد من التفاصيل.

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