شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات معدودة.. 728 ألف ريال تبرعات من مواطني المملكة للشعب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، أمس الخميس، عن فتح باب الدعم لمتضرري الانفجار الذي حدث بمرفأ بيروت، لخدمة 3 قطاعات رئيسية هي الدعم الصحي، والأمن والغذاء، والإيواء.

جاء ذلك بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- للوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق.

وبلغ حجم التبرعات من مواطني المملكة للشعب اليمني، وفقا لصحيفة “اليوم”، حتى مساء الخميس 728 ألف ريال من 1987 متبرعا، عبر بوابة التبرع الإلكترونية (هنـا الرابـط).