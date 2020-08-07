شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الوفاء.. مهندس يلتقي مديره في الثانوية ويستعرض قلماً كافأه به قبل 40 عاماً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في ليلة من ليالي الزمن الجميل تناثرت فيها الذكريات، استقبل فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد الخليفة المعلم والمربي الفاضل والمدير السابق لثانوية الخرج، المهندس ماهر صقر وكان طالبا عنده منذ عقود مضت، والذي بدا عليه التأثر بعد مقابلة مديره السابق لثانوية الخرج، خاصة بعد سماعه دعوات صادقة من الشيخ عبدالله.

ونشر حساب زمن الخرج الجميل، صورا ومقاطع فيديو وثق من خلالها لقاء الشيخ الخليفة بطلابه قبل 40 عاما تقريبا، ومنهم الدكتور عبدالمجيدبن عبدالعزيز العتي والشيخ سعدالعتي والشيخ سعيد النويصر والمهندس ماهر صقر.

وخلال اللقاء وفي بادرة تنم عن الوفاء طرح المهندس ماهر صقر قلماً تذكارياً حصل عليه قبل أربعين عاماً من الشيخ عبدالله الخليفة مدير ثانوية الخرج آنذاك، حيث طرحه في مزاد خيري ووهب ريعه لوالديه ومعلميه في ثانوية الخرج، وتم تسليم القلم للدكتور عبدالمجيد العتي بحضور الشيخ عبدالله الخليفه.

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حضر اللقاء الشيخ سعد العتي والشيخ سعيد النويصر والأستاذ عبدالرحمن الحسين والمهندس ماهر صقر والدكتورعبدالمجيد العتي.

يذكر أن الشيخ عبدالله الخليفة، متعه الله بالصحة والعافية، رجل تربوي بامتياز وهو يعد من تاريخ الخرج التعليمي فحين يذكر التعليم في الخرج يذكر “ابن خليفة” حتى إن ثانوية الخرج كانت تعرف بثانوية ابن خليفة لشهرته وعلو شأنه، وهو من أعلام العلم والثقافة في الخرج وتتلمذ على يديه الكثير من أبناء الخرج وخارجها.