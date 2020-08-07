سيف الزري: الشـارقة مدينة إنسانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمّن اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، نائب رئيس اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، قانون الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة؛ الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لحماية فاقدي الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، مؤكداً أنه سيسهم في تعزيز ريادة الشارقة كمدينة عالمية إنسانية توفر البيئة المثلى المراعية لمختلف الفئات العمرية، حيث الأمن والأمان والعيش والحياة الكريمة، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبالتعاون مع شركائها تعمل دائماً على تنفيذ قرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة في ما يتعلق بحماية حقوق كل أفراد المجتمع، لاسيما ونحن في وطن يتسم كله بالخير والعطاء، وإسعاد المجتمع.

وأضاف أن شرطة الشارقة تتكامل مع دائرة الخدمات الاجتماعية، والجهات الصحية، والنيابة العامة في تسخير كل إمكاناتها لدعم فاقدي الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى نشرها للجوانب الوقائية التي تعزز من فرص حمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها، من خلال التوعية والتثقيف بحقوقهم في المجتمع.