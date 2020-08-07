السعودية: ندعم سيادة قبرص الرومية وقلقون من مستجدات المتوسط

لفكوشا / الخليج 365

أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الخميس، عن دعم بلاده لسيادة قبرص الرومية، معربا عن قلقه من المستجدات الراهنة شرقي المتوسط.

وذكرت وسائل إعلام قبرصية رومية، أن ابن فرحان حل ضيفا لدى وزير الخارجية نيكوس كريستودوليديس.

وأضافت أن الوزير السعودي أدلى بتصريحات بعد اللقاء، دعا فيها كافة الدول إلى التزام قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حل النزاعات.

بدوره، قال كريستودوليديس إن زيارة ابن فرحان "تأتي في وقت حرج يواجه فيه العالم بأسره تحديات غير مسبوقة مثل الوباء والصراع والعدوان".

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وأشار إلى أن المشاروات ركزت على سبل مناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين وتطويرها بشكل ملموس في مختلف المجالات.

وأكد أنه أطلع نظيره السعودي على المتسجدات فيما يسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص الرومية، وأنشطة تركيا بالمنطقة.

يجدر بالذكر أن قبرص الرومية، تحاول إقصاء جمهورية شمال قبرص التركية، من الموارد الطاقة شرقي المتوسط، عبر إعلان مناطق اقتصادية خالصة، تزعم سيادتها عليها وتدعمها بذلك اليونان.

فيما تؤكد شمال قبرص، وتركيا، أن القبارصة الأتراك شركاء في الجزيرة، ولا يمكن لأي طرف حرمان القبارصة الأتراك من حقوقهم الشرعية بالجزيرة.

وفي هذا الإطار، تقوم سفن تنقيب تركية بإجراء أعمال مسح وتنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري لها، وفي المناطق التي منحتها شمال قبرص رخصة أعمال المسح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.