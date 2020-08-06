أكد مدير الحماية المدنية بالمحافظة مروان الغزواني، في تصريح إعلامي أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة، مشيرا إلى ضرورة توفير تعزيزات هامة للسيطرة على الحريق.
وأشار الغزواني إلى أن الحريق أتى على حوالي 50 طنًا من بقايا الملابس المستعملة والصوف وغيرها من منتجات المصنع، دون تسجيل خسائر بشرية.
وأضاف الغزواني أنه تم توفير شاحنات إطفاء وغيرها من الآليات، للسيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى وحدات التخزين والتحويل الداخلية.
وحمّل محافظ بنزرت، محمد قويدر، صاحب المصنع مسؤولية الحريق، مشيرا إلى أن مستوى السلامة يكاد يكون معدوما داخله.
كانت هذه تفاصيل خبر نشوب حريق هائل في مصنع للملابس المستعملة في تونس... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.