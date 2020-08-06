نشوب حريق هائل في مصنع للملابس المستعملة في تونس... فيديو

أكد مدير الحماية المدنية بالمحافظة مروان الغزواني، في تصريح إعلامي أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة، مشيرا إلى ضرورة توفير تعزيزات هامة للسيطرة على الحريق.

وأشار الغزواني إلى أن الحريق أتى على حوالي 50 طنًا من بقايا الملابس المستعملة والصوف وغيرها من منتجات المصنع، دون تسجيل خسائر بشرية.‎

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وأضاف الغزواني أنه تم توفير شاحنات إطفاء وغيرها من الآليات، للسيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى وحدات التخزين والتحويل الداخلية.

وحمّل محافظ بنزرت، محمد قويدر، صاحب المصنع مسؤولية الحريق، مشيرا إلى أن مستوى السلامة يكاد يكون معدوما داخله.