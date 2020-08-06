شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العالم هذا المساء.. الرئيس الفرنسى ماكرون يزور موقع انفجار بيروت.. اندلاع حريق بمحطة قطار الحرمين فى السعودية.. وهيروشيما اليابانية تحيى ذكرى مرور 75 عاما على ضربها بقنبلة نووية أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث متنوعة شهدتها الساحة العالمية والعربية مساء اليوم الأربعاء، جاء على رأسها، اندلاع حريق بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية فى السعودية، وزيارة الرئيس الفرنسى ماكرون لموقع انفجار بيروت، ودفع ألمانيا بقوات انتشار سريع لمساعدة لبنان للبحث عن مفقودين انفجار بيروت، بالإضافة إلى إحياء هيروشيما اليابانية لذكرى مرور 75 عاما على ضربها بقنبلة نووية أمريكية.

وإليكم التفاصيل...

اندلاع حريق بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية فى السعودية

‏تباشر ‏الآن فرق الدفاع المدنى بجدة حريقا شب داخل سور محطة قطار الحرمين بحي السليمانية والذي شهد مطلع الأسبوع الحالي البدء في عمليات الترميم عقب الحريق الذي شهده ذات الموقع منذ 11 شهرا، وأكد المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (19:27) من مساء اليوم (الخميس) عن وجود حريق فى ساحة محطة قطار الحرمين.



الحريق

و أضاف القرني بحسب صحيفة "عكاظ" فور تلقى البلاغ جرى تحريك الفرق اللازم والسلالم والمعدات المساندة للموقع، وبوصول الفرق إتضح ان الحادث عبارة عن إشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بمساحة (20*60) م حيث عملت الفرق على احتواء الحادث في موقعه دون الإنتشار للمواقع المجاورة ولازالت الفرق تعمل لإخماد الحريق دون إصابات حتى لحظة إعداد هذا البيان.



جانب من الحريق



حريق قطار الحرمين



محاولات الإطفاء

ألمانيا تدفع بقوات انتشار سريع لمساعدة المحاصرين من انفجار بيروت

أفادت البعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة، أن ألمانيا دفعت بفريق مكون من 50 عضو ضمن وحدة الانتشار السريع للتوجه للعاصمة اللبنانية بيروت للمساعدة فى إنقاذ الأشخاص المحاصرين من الانفجار الضخم لمرفأ بيروت فيما ودع نائب رئيس الوكالة الفيدرالية للإغاثة الفنية سابين لاكنر الفريق المتجه إلى بيروت.

وشهدت بيروت أول أمس انفجار ضخم بمرفأ العاصمة اللبنانية، ما تسبب فى سقوط ضحايا ومصابين وتدمير لمعظم المناطق المحيطة ونزح المئات من المنطقة، فيما أعلن رؤساء وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة والأمين العام تضامنهم مع لبنان شعبا وحكومة للمساعدة.





من جانبه، أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن عميق حزنه وتعازيه لأسر الضحايا، ولشعب وحكومة لبنان، وذلك فى أعقاب الانفجارات المروعة التى وقعت فى بيروت، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين، بمن فى ذلك العديد من موظفى الأمم المتحدة العاملين فى لبنان.

وأشار بيان عن الأمين العام، إلى أنه ستظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان فى هذا الوقت العصيب، كما تؤكد على المساعدة فى الاستجابة لهذا الحادث.

هيروشيما اليابانية تحيى ذكرى مرور 75 عاما على ضربها بقنبلة نووية أمريكية

فى عام 1945، قتلت القنبلة الأمريكية 140 ألفا من سكان هيروشيما الذين قدر عددهم بنحو 350 ألف نسمة، بينما لقى آلاف آخرون حتفهم لاحقا بسبب الإصابات أو الأمراض المرتبطة بالإشعاع.

قرعت الأجراس فى هيروشيما اليوم الخميس، فى الذكرى الخامسة والسبعين لأول قصف بقنبلة ذرية فى العالم، وذلك فى مراسم جرى تقليصها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وحث رئيس البلدية الدول على رفض القومية الأنانية والاتحاد لمحاربة كل التهديدات.



احياء ذكرى ضرب هيروشيما بالقنبلة النووية

وبينما يتجمع الآلاف عادة فى متنزه السلام فى وسط هيروشيما من أجل الصلاة والغناء، فقد جرى تقييد الدخول إلى المتنزه بشدة ولم يتمكن من حضور المراسم التذكارية سوى الناجين وذويهم، وقالت المدينة إنه نظراً لأهمية الذكرى الخامسة والسبعين للقصف، فقد قررت إجراء المراسم بالرغم من انتشار فيروس كورونا لكن مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة.

وقال رئيس بلدة هيروشيما كازومى ماتسوى "فى السادس من أغسطس 1945، دمرت قنبلة ذرية واحدة مدينتنا. كانت الشائعات فى ذلك الوقت تقول إن شيئا لن ينمو هنا لمدة 75 عاما. "لكن هيروشيما تعافت، وأصبحت رمزاً للسلام"، وفى الساعة الثامنة والربع من صباح يوم السادس من أغسطس آب عام 1945، ألقت طائرة حربية أمريكية من طراز بي-29، قنبلة أطلق عليها اسم "ليتيل بوي" (الصبى الصغير) ومحت المدينة لتقتل 140 ألفا من سكانها الذين قدر عددهم بنحو 350 ألف نسمة، بينما لقى آلاف آخرون حتفهم لاحقا بسبب الإصابات أو الأمراض المرتبطة بالإشعاع.

ووقف الحشد دقيقة صمت فى حر الصيف الشديد فى الوقت نفسه الذى انفجرت فيه القنبلة قبل عقود، بينما قرع (جرس السلام)، وحضر رئيس الوزراء شينزو آبى المراسم كالمعتاد، لكن عدد الزوار الأجانب كان منخفضا. وجرى تقليص الحضور العام إلى أقل من عشرة بالمئة من المعتاد وجرت المباعدة بين المقاعد ووضع معظم الحضور كمامات الوجه.

وتبع قصف هيروشيما قصف ناجازاكى يوم التاسع من أغسطس ليقتل على الفور أكثر من 75 ألف نسمة، واستسلمت اليابان بعد ستة أيام لتنتهى الحرب العالمية الثانية.



دقيقة حداد على روح الضحايا

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رئيس الوزراء شينزو آبى يشارك فى المراسم



رئيس وزراء اليابان يضع الزهورخلال احياء ذكرى الضحايا



شينزو أبى يشارك فى احياء ذكرى هيروشيما



مراسم احياء ذكرى ضرب هيروشيما اليابانية بالنووى



وضع مراكب ورقية فى المياه تحمل بعضا من اسماء الضحايا



يابانيون يشاركون فى إحياء ذكرى ضحايا انفجار القنبلة النووية



يابانيون

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يزور موقع انفجار بيروت

توجه الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون" فور وصوله إلى مطار بيروت الدولى، إلى موقع انفجار مرفأ بيروت ليتفقد آثار الدمار فى موقع الانفجار الذى وقع يوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 137 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين.

و غرد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، باللغة العربية فور وصوله إلى بيروت في مستهل زيارته في أعقاب انفجار بيروت الهائل، وكتب :"لبنان ليس وحيدا"

حيث وصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى لبنان فى مستهل زيارة فى أعقاب انفجار بيروت الهائل، وكان قد قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى: "سأذهب إلى بيروت، لألتقى بالشعب اللبناني، ولكى أحمل له رسالة الأخوة والتضامن نيابة عن الفرنسيين، كما سنقوم بتقييم الوضع الحالى للبنان مع السلطات السياسية."

وسيزور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الخميس لبنان للقاء "كافة الفرقاء السياسيين"، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية لوكالة الأنباء الفرنسية، وذلك بعد الانفجار الذى هز العاصمة بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص.

ويلتقى ماكرون نظيره اللبنانى ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب، فى وقت أعربت فيه فرنسا عن تضامنها مع لبنان وأرسلت معدات وأفرادا لمساعدة السلطات اللبنانية، وفق ما أكد الإليزيه.



الرئيس الفرنسى فى شوارع بيروت



ماكرون فى الشوارع المتضررة فى بيروت



ماكرون فى شوارع بيروت



الرئيس اللبنانى يستقبل ماكرون فى بيروت



الرئيس اللبنانى يستقبل ماكرون



ماكرون لدى وصوله بيروت



ماكرون مع الرئيس اللبنانى