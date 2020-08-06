شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية: إصابة واحدة غير محلية بكورونا و11 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل إصابة واحدة جديدة غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1232. وأضافت الوزارة ، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 11حالة شفاء، (10) منها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

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