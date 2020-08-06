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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما تشمل السواحل من تلك المناطق.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
كما توقعت الأرصاد أن تسجل كل من الأحساء وحفر الباطن 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، كما توقعت أن تسجل أبها أقل درجة حرارة بواقع 18 درجة مئوية.
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