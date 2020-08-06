فيتامين «د» والكالسيوم يقللان نوبات الدوار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

توصلت دراسة علمية إلى أن الذين يتناولون فيتامين «د» وأقراص الكالسيوم مرتين في اليوم أقل عرضة للمعاناة من حالات «الدوار الوضعي الانتيابي الحميد» BPPV.

يؤثر هذا الدوار في توازن الجسم ويحدث نتيجة اضطراب في الأذن الداخلية، وتتبعه تغيرات في وضعية الرأس تؤدي إلى إحساس بالدوران أو الحركة.

يستخدم الأطباء عادة لعلاج هذا الدوار سلسلة من حركات الرأس الفيزيائية للمساعدة في تحريك الجسيمات داخل الأذنين والتي تسبب الإحساس بالدوخة، ولكن غالباً ما تتكرر الأعراض.

في هذه الدراسة، عاين أطباء الأعصاب في جامعة سيول الوطنية في كوريا الجنوبية أكثر من 950 مريضاً بـ «الدوار الوضعي الانتيابي الحميد». وقسّم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين، وأجروا تدخلات بالمكملات الغذائية على المجموعة الأولى تضمنت فيتامين «د» عيار 400 «آي يو» و 500 مليجرام من الكالسيوم مرتين يومياً، والأخرى لم يراقبوا مستويات الفيتامين في أعضائها، كما لم يتلقوا مكملات غذائية.

وكانت النتيجة بعد عام واحد أن الأفراد الذين تناولوا المكملات الغذائية لديهم نوبات دوار أقل من نظرائهم في المجموعة الثانية.