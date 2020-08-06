تشاووش أوغلو يبحث مع المشري العملية السياسية في ليبيا

أنقرة/الخليج 365
بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، العملية السياسية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح تشاووش أوغلو في تغريدة الخميس، أنه التقى المشري في العاصمة طرابلس.
وقال في التغريدة : "بحثنا العملية السياسية والعلاقات الثنائية. نحن بجانب الشعب الليبي الشقيق".
وأرفق مع التغريدة صورة تجمعه بالمشري.
وفي وقت سابق الخميس، التقى تشاووش أوغلو، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج ووزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، في إطار زيارة عمل يجريها إلى طرابلس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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