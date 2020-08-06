مصر تبحث مع اليونان ترسيم الحدود البحرية

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت الخارجية المصرية، الخميس، أنها ستبحث مع اليونان توقيع اتفاقية بشأن ترسيم الحدود البحرين بين البلدين.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب للخارجية المصرية، اطلعت عليه الخليج 365.

وأفاد البيان بـ"استقبال وزير الخارجية سامح شكري لنظيره اليوناني نيكوس دندياس الخميس في القاهرة".

وذكر البيان أن مباحثات الوزيرين ستتطرق إلى "سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، انعقاد جلسة مباحثات بين شكرى، ودندياس، الذي يجرى زيارة خاطفة للقاهرة تستغرق عدة ساعات.

وأكدت الوكالة أن المباحثات الثنائية ستتطرق إلى "سبل تعزيز العلاقات في العديد من المجالات بين البلدين، إضافة إلى التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص (الرومية) وتطورات الأوضاع في شرق المتوسط". دون تفاصيل أكثر.

وفي يونيو/حزيران الماضي، عُقدت الجولة الثانية عشرة من المفاوضات الفنية حول مسألة تعيين الحدود البحرية، على هامش مباحثات بين وزيري خارجية مصر واليونان، وتم الاتفاق على مواصلة العمل لحين التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح البلدين.



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