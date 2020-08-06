شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل طائرة مساعدات طبية إلى لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت مصر طائرة عسكرية محملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية إلى جمهورية لبنان.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أجرى في وقت سابق اتصالاً بالرئيس اللبناني، ميشيل عون، أكد فيه تضامن مصر حكومة وشعباً مع الأشقاء في دولة لبنان، والاستعداد لتسخير كافة الإمكانيات لمساعدة ودعم لبنان في محنتها.

وتأتي تلك المساعدات انطلاقاً من الدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم معهم في أوقات المحن والأزمات.

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