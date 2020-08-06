اختيار 4 شركات ناشئة في الإمارات بين 12 شركة لمسرع فينانس فوروارد مينا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة فيليج كابيتال عن اثني عشرة شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المرحلة المبكرة اختيرت للمشاركة في مسرع فينانس فوروارد مينا 2020. ويقدم فينانس فوروارد مينا، الذي يُعد مسرعًا، للشركات الناشئة خمسة أسابيع من التدريب عبر الإنترنت وبصفة شخصية، حيث يركز على تحسين نماذج أعمالهم وإتاحة حلولهم المتعلقة بالصحة المالية لمن هم في أمس الحاجة إليها في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.

ستتعاون كل شركة ناشئة اختيرت للمسرع تعاونًا وثيقًا مع الموجهين والعملاء والشركاء المحتملين، بالإضافة إلى المستثمرين الذين يحتاجون إلى توسيع نطاق تأثيرهم، باستخدام أدوات مطورة للمساعدة في تقييم أنفسهم، مثل تطبيق Abaca الخاص بشركة فيليج كابيتال. وستكون أول خمس شركات يختارها الأقران مؤهلةً لمشاركة 150000 دولار على هيئة مِنَح من مؤسسة ميتلايف.

تم اختيار أربع شركات ناشئة مقرها الإمارات للبرنامج. وتشمل هذه التكنولوجيا بايباك بازار تيكنولوجي وداتاكلتر فينتك ليميتد وديستشين وهاب باي.

قالت أليسيا سورنسون، مديرة البرامج والشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة فيليج كابيتال: «على الرغم من حدوث تحسُّن كبير في الشمول المالي العالمي على مدار العقد الماضي، لا يزال هناك عمل يجب إنجازه في المناطق كافة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». «أنا متحمسة للغاية للعمل مع الاثنتي عشرة شركة ناشئة التي تم اختيارها لهذا البرنامج، التي تعمل على تطوير منتجات لمساعدة الأفراد ذوي الدخل المنخفض والأسر والشركات الصغيرة على إدارة شؤونهم المالية اليومية، وكذلك تكوين مدخرات وثروة على المديين القصير والطويل».

الشركات الناشئة المختارة من الإمارات هي، بايباك بازار تيكنولوجي، وهي بوابة إلكترونية تُسهل الحصول - في حالات الطوارئ- على النقد مقابل أغراض شخصية، يمكن للمستخدمين «إعادة شرائها» خلال فترة محددة، وداتاكلتر فينتك ليميتد (الإمارات) وهي منصة تتيح لمؤسسات الإقراض استخدام الهواتف الذكية ضماناً للقروض المقدمة للعملاء المتقرضين حديثًا مع السماح ببقاء الأجهزة في حوزة المستخدمين، وديستشين، وهي منصة للتجارة الإلكترونية والشراء الإلكتروني تسهل التجارة المفتوحة بين الشركات، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الحجم، من خلال الشركة مع البنوك لتقييم مخاطر المعاملات في اللحظة نفسها.

هاب باي، وهي محفظة رقمية لمجتمع الحوالات المالية الذي يهدف إلى تقليل تكلفة الحوالات، مع إنشاء محفظة رقمية تعزز الشمول المالي.