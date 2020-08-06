189.7 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» بزيادة 60%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أن صافي الأرباح بلغ 189.7 مليون درهم للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2020، بزيادة 59.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: حرصت الشركة على مراقبة تطورات جائحة كوفيد - 19 وتأثيرها على أعمالها، وستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم لموظفيها وشركائها. وفي مؤشر على قوة الشركة المالية وخبرتها والتزامها الدائم بتوفير أعلى مستويات الخدمة، فقد حقق إجمالي الأقساط المكتتبة زيادة بنسبة 9.1% ليبلغ 2.56 مليار درهم. كما شهدت فروع التأمين التجارية بشكل خاص مكاسب قوية، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة لهذه الأعمال بنسبة 17.1%. وعلى الرغم من ظروف السوق التنافسية التي أثرت بشكل خاص على فروع التأمين الخاصة بالأفراد، إلا أن إجمالي الأقساط المكتتبة لهذه الفروع قد حافظ على معدلاته التي حققها في السنة الماضية.

وأضاف: لقد حافظت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على أدائها القوي في مختلف قنوات الأعمال، حيث ارتفع صافي إيرادات الاكتتاب بنسبة 67.0% خلال الأشهر الستة الأولى ليبلغ 276.3 مليون درهم. وبلغت النسبة المجمعة 80.2% مقارنة مع 93.9% للسنة السابقة. كما ساهمت التقلبات الشديدة التي شهدتها السوق، خاصة في شهر مارس، في انخفاض إيرادات الاستثمارات للأشهر الستة الأولى بنسبة 30.3%. ومع عودة الاستقرار النسبي إلى أسواق الأوراق المالية في الربع الثاني، ارتفع إجمالي دخل الاستثمار بما في ذلك الإيرادات الشاملة الأخرى للربع الثاني بنسبة 74.7% مقارنة مع الربع الثاني من العام السابق. وحافظت الشركة على قوة رأس المال والملاءة المالية، كما حافظ إجمالي حقوق المساهمين على استقراره عند 2.19 مليار درهم، في حين بقي احتياطي تغطية الخسائر عند معدلاته الصحية.

وتابع: إن ضمان التعافي السريع وعودة الأعمال إلى مستوياتها الطبيعية مسؤولية الجميع، ويتمثل جزء كبير من هذه المسؤولية في مواصلة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية لضمان عودة تدريجية آمنة للعمل من مكاتب الشركة. وقد حرصت الشركة على مواكبة التغييرات التي أفرزها تفشي فيروس كورونا من خلال تحسين كفاءة العمليات وتسريع وتيرة تبني التقنيات الرقمية، وستواصل الشركة هذه الجهود عقب التعافي من الظروف الحالية الصعبة.

واختتم: أود أن أتقدم بالنيابة عن مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير على الدعم المستمر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما أود التعبير عن عميق شكري إلى جميع أبطال الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، وذلك على جهودهم المستمرة والدؤوبة لضمان صحة وسلامة المجتمع، كما أتقدم بالشكر الجزيل لعملائنا وشركائنا وموظفينا ومساهمينا على دعمهم لنا في هذه المرحلة الاستثنائية.

ومن جانبه، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: بلغ صافي أرباح الشركة 189.7 مليون درهم بارتفاع نسبته 59.9% مقارنة مع النصف الأول من عام 2019. وجاء هذا الأداء القوي نتيجة لمكانتنا المرموقة التي مكنتنا من التعامل مع تحديات هذه المرحلة بكفاءة ومواصلة نهجنا القوي الذي يركز على خدمة العملاء. وحافظنا أيضاً على معدلات النمو في مختلف فئات الأعمال بما في ذلك إجمالي الأقساط المكتتبة وإيرادات الاكتتاب في ظل ظروف السوق الراهنة. وقد مكنتنا استراتيجية الاكتتاب القوية ومنهجية التسعير المدروسة من تحقيق أرباح فنية إيجابية جداً.

وأضاف: لقد تمكنت استجابتنا لتفشي فيروس كوفيد - 19 من تحقيق هدفين رئيسين تمثلا في الحافظ على استمرارية الأعمال وضمان صحة وسلامة موظفينا وعملائنا. كما حافظنا على العمل بكامل طاقتنا وتوفير الخدمات للعملاء بدون أي انقطاع. ونولي في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أولوية خاصة لعملائنا، ويسعدنا تمكننا من الحفاظ على مكانتنا كشركة تأمين موثوقة خلال هذه الأوقات الصعبة. وإن جزءاً كبيراً من جهودنا تتمثل في مواصلة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية لضمان عودة تدريجية آمنة للعمل من مكاتب الشركة.