5267 إصابة بكورونا في روسيا.. والفلبين الأكثر تضرراً في شرق آسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت السلطات الروسية 5267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 871894 حالة، وهو رابع أعلى معدل إصابات بالفيروس في العالم، وارتفع إجمالي الوفيات الرسمي إلى 14606 بعد أن أعلن المسؤولون عن وفاة 116 شخصاً في أنحاء البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في سياق متصل، سجلت وزارة الصحة الفلبينية، الخميس، إصابة 3561 شخصاً بفيروس كورونا المستجد فضلاً عن 28 وفاة، وقالت الوزارة في نشرة: إن إجمالي حالات الإصابة بلغ 119460، لتتجاوز الفلبين بذلك إندونيسيا كأكثر الدول إصابة بالفيروس في شرق آسيا، وأضافت أن مجمل الوفيات زاد إلى 2150.

وعاودت السلطات، الثلاثاء، فرض إجراءات العزل العام الصارمة في العاصمة وأقاليم مجاورة لها، ولمدة أسبوعين للحد من زيادة أعداد الإصابات بعد تخفيف القيود في يونيو/حزيران الماضي.