53 ألف إصابة بكورونا في أمريكا.. و1695 بفرنسا.. و37 في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتحدة 1262 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، الأربعاء، وبذلك يرتفع إلى نحو 158 ألفاً العدد الإجماليّ للوفيات التي تمّ إحصاؤها في البلاد مُنذ بداية انتشار الفيروس الذي ظهر في الصين للمرّة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

كما سجّلت الولايات المتحدة 53158 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك إلى 4.82 مليون عدد الإصابات في البلاد بحسب الجامعة، والولايات المتحدة، هي البلد الأكثر تأثّراً بالجائحة في العالم.

بينما قالت لجنة الصحة العامة في الصين، إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، يوم الخامس من أغسطس/ آب الجاري، مقارنة مع 27 حالة في اليوم السابق. ووفقاً لبيان اللجنة، فإن سبعاً من الحالات الجديدة وافدة من الخارج مقارنة مع خمس حالات في اليوم السابق، وسجلت اللجنة أيضاً 20 حالة جديدة لم تظهر أعراض المرض على أصحابها، مقارنة مع 24 في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى الخامس من أغسطس/ آب الجاري، 84528، بينما لا يزال عدد الوفيات بالوباء عند 4634.

كذلك بلغت الإصابات اليومية بكوفيد-19 في فرنسا، الأربعاء، أعلى مستوى لها خلال أكثر من شهرين، إذ سجلت 1695 إصابة، واستقر متوسط الإصابات الأسبوعية فوق 1300 بقليل لأول مرة مُنذ نهاية إبريل/ نيسان الماضي، عندما كانت لا تزال البلاد في حالة عزل عام، والمتوسط اليومي لعدد الحالات 1222 المستمر مُنذ بداية أغسطس/ آب الجاري، قفز الآن إلى نحو ثلاثة أمثال ما كان عليه في يونيو/ حزيران حيث بلغ 435، لكنه لا يزال نصف نظيره في إبريل/ نيسان الماضي، بـ 2585 حالة، عندما كان التفشي في أشده.

وفرضت المنتجعات الساحلية الرئيسية في فرنسا وضع الكمامات في الشوارع وحظر البعض الدخول إلى الشواطئ في أعقاب ارتفاع الإصابات الجديدة، ومن المتوقع أن تعلن سلطات باريس قريباً ضرورة استخدام الكمامات على ضفتي نهر السين وفي محيط قناة سان مارين وكذلك في بعض المواقع السياحية الأخرى بالعاصمة.

لكن رغم تزايد الإصابات في اليومين الماضيين، انخفض عدد مرضى كوفيد-19، بوحدات الرعاية الفائقة في المستشفيات الفرنسية ليصل إلى 384، فيما تراجع العدد الإجمالي للذين نقلوا إلى المستشفى بسبب المرض 14 شخصاً ليصل إلى 5148، بعد اتجاه نزولي على مدى شهرين ونصف الشهر، ما يشير إلى أن الارتفاع الكبير في الحالات لم يترجم بعد إلى ضغط جديد على النظام الصحي.