شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران بداية قوية.. وجائحة كورونا تتراجع بالنتائج النصفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت الاتحاد للطيران، عن نتائج أدائها نصف السنوية (يناير-يونيو) لعام 2020، والتي شهدت انطلاقة قوية للعام مع تخطي الشركة بشكل بارز لأهدافها المحددة في خطة تحويل أعمالها. وتضمنت هذه الأرقام أفضل النتائج المسجلة لشهر فبراير الماضي، قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإقفال الحدود الدولية وتعليق الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات منذ 24 مارس الماضي.

نقل 3.5 مليون مسافر تراجعاً بنسبة 58%

ونقلت الاتحاد للطيران 3.5 مليون مسافر في النصف الأول من العام 2020، مقابل 8.2 مليون في النصف الأول من العام 2019 أو ما يعادل تراجعاً بنسبة 58%.

1.7 مليار دولار حجم العوائد التشغيلية

وبلغ حجم عامل حمولة الركاب نسبة 71% فيما ارتفع حجم الخسائر التشغيلية الأساسية لهذه الفترة 172 مليون دولار ليصل إلى 758 مليون دولار (586 مليون دولار في النصف الأول من العام 2019)، نتيجة تراجع العائدات بنسبة 38% التي بلغت 1.7 مليار دولار (2.7 مليار دولار في النصف الأول من العام 2019).

خفض التكاليف التشغيلية المباشرة 27% إلى 1.9 مليار دولار

في المقابل، تم تسجيل انخفاض 27% في التكاليف التشغيلية المباشرة التي بلغت 1.9 مليار دولار للنصف الأول من 2020 مقابل 2.7 مليار دولار للفترة نفسها من العام 2019، و21% في التكاليف العامة والإدارية مع 0.40 مليار دولار مقابل 0.50 مليار دولار في النصف الأول من العام 2019، وذلك نتيجة المبادرات التي وضعتها الإدارة لاحتواء التكاليف وتراجع حجم العمليات. أما عدد المقاعد المتوفرة لكل كم فشهد تراجعاً بنسبة 53% ليبلغ 23.69 مليار (50.35 مليار للنصف الأول من 2019).

37 % نمو عوائد الشحن بحوالي 130 مليون دولار

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وسجلت عوائد الشحن 0.49 مليار دولار، بتحسنٍ وصل إلى 139 مليون دولار (37%) مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، مع نقل 254,345 طناً من البضائع المشحونة نظراً لزيادة حجم الطلب وارتفاع أسعار الشحن.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، تحسنت النتائج التشغيلية الأساسية بنسبة 34%، رغم بدء تفشي جائحة كوفيد-19

وتراجع عدد المسافرين بنسبة 12% وعدد المقاعد المتوفرة لكل كم بنسبة 9.5%. فقد بلغ عامل حمولة المسافرين في الربع الأول من العام 74% (كان أداء شهر يناير أقوى بشكل ملحوظ عن الفترة نفسها في العام 2019، ونسبة 81.9%) مع عائد بلغ 5.92 سنت. وتراجع عائد الوحدة 3.3% في الربع الأول من العام 2020 ليصل إلى 4.14 سنت أمريكي (4.28 سنت في الربع الأول من 2019)، مع التركيز المستمر على خفض تكاليف الوحدة بنسبة 2.4% لتصل إلى 7.01 سنت أمريكي (7.18 سنت في الربع الأول من العام 2019).

لكن، الشركة شهدت تراجعاً ملحوظاً في العوائد التشغيلية للربع الثاني من العام الجاري بعد تعليق الرحلات الجوية جراء تفشي جائحة كورونا المستجد وتوقيف 70% من أسطولها عن الطيران. وسجلت هذه الفترة انخفاضاً بنسبة 99% في عدد المسافرين و95% في عدد المقاعد لكل كم مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019. أما عامل الحمولة للركاب فبلغ 16% نتيجة تشغيل الرحلات الخاصة ورحلات الإجلاء واستئناف عدد محدود من رحلات الترانزيت عبر أبوظبي في أوائل شهر يونيو.

توني دوغلاس: متفائلون بزيادة الرحلات مع إعادة فتح الحدود الدولية

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، واجهت الاتحاد الكثير من التحديات الضخمة وغير المتوقعة في الأشهر الستة الأولى من العام. بدأنا 2020 بنتائج قوية ومشجعة في إطار برنامج تحول الأعمال لدينا، ما أوصلنا إلى موقعٍ قويٍّ نسبياً عند تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وسمح لنا بالتصرف بسلاسة واستخدام كافة الموارد المتوفرة لنا مع تفاقم الأوضاع، واتخاذ خطوات جبارة للحد من التكاليف مع مجموعة من التدابير الواسعة النطاق.

وأضاف «قمنا بمراجعة توقعاتنا لما تبقى من العام 2020 بناءً على الأوضاع الحالية، وما زلنا متفائلين بأنه مع إعادة فتح الحدود الدولية، سنزيد من رحلات الطيران وننقل المزيد من الضيوف بشكل آمن وبراحة البال بخاصة مع تطبيق برنامج الاتحاد للصحة والسلامة وتوفر «سفراء الصحة والسلامة» في كل مرحلة من رحلة ضيوفنا. وبحلول شهر سبتمبر المقبل، نهدف إلى زيادة رحلاتنا إلى نصف الحجم الذي بلغناه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. ونحن مطمئنون للمستقبل بخاصة مع كون دولة الإمارات السباقة في الأبحاث عن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. كما أن الجهود المذهلة التي تبذلها حكومة أبوظبي لضمان سلامة وأمن سكانها وزوارها ستمكننا قريباً من الترحيب بالضيوف في إماراتنا الرائعة. وظهر هذا الالتزام بنجاح مع استضافة فعاليات جزيرة النزال في العاصمة».

تشغيل 40 طائرة فقط في الربع الثاني

قامت الاتحاد بتشغيل 40 طائرة من أصل 97 طائرة ركاب في الربع الثاني من العام 2020، بما فيها طائرات بوينغ 787 دريملاينر، وطائرات بوينج 777-300ER وطائرات من طراز إيرباص لنقل البضائع مكملة بذلك أسطول طائراتها للشحن المكون من 6 طائرات من طراز بوينج 777-200F. وبين 25 مارس و15 يونيو 2020، تم تشغيل 640 رحلة خاصة إلى 45 وجهة على شبكة وجهات الاتحاد وخارجها، لنقل الجاليات الأجنبية من الإمارات وإعادة المواطنين الإماراتيين إلى وطنهم.

وقال آدم بوقديدة، المدير المالي للمجموعة: كانت انطلاقتنا قوية في أوائل 2020، مع ارتكازنا على النتائج الإيجابية التي سجلناها في 2019، وفي نهاية الربع الأول، كنا في طريقنا لتحقيق ما يصل إلى 900 مليون دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء EBITDA لعام خلال 2020 (مقابل 453 مليون دولار في 2019). وتمكنت الاتحاد من المحافظة على مستوى مقبول من السيولة بالرغم من التدهور الكبير في العائدات، مع الاستمرار في زيادة التسهيلات الجديدة للسيولة بالتعاون مع المؤسسات المالية المحلية والدولية. وقد نجحنا في ذلك نتيجة المحافظة على درجة أ في تصنيف فيتش لشهر إبريل في أوج الجائحة. وكانت الاتحاد من شركات الطيران القليلة التي حافظت على نفس التصنيف الذي كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

شبكة الوجهات

بدأت الاتحاد للطيران تدريجياً باستئناف رحلاتها إلى عدد متزايد من الوجهات على شبكة وجهاتها العالمية، في أعقاب التخفيف من القيود المفروضة على السفر من قبل السلطات المعنية في دولة الإمارات للمواطنين والمقيمين، علماً بأن جميع الرحلات تبقى خاضعة للقوانين التي وضعتها السلطات في دولة الإمارات ودول الوجهات.

خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وفي حال تم رفع القيود الدولية المفروضة وإعادة فتح الأسواق الدولية، تنوي الشركة تشغيل رحلات إلى 61 وجهة عالمية من مقرها في أبوظبي، لتشغل بذلك 50% من طاقتها الاستيعابية التي كانت تشغلها قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجهات الناقلة

ورهناً بالموافقات الحكومية المطلوبة، سيتضمن جدول الرحلات الصيفية للاتحاد عدداً أكبر من الرحلات إلى الوجهات التالية من وإلى وعبر أبوظبي:

الشرق الأوسط وإفريقيا: عمّان، البحرين، بيروت، القاهرة، الدار البيضاء، الدمام، جدة، الكويت، مسقط، الرباط، الرياض، جزر سيشل.

أوروبا: أمستردام، أثينا، برشلونة، بلغراد، بروكسل، دبلن، دسلدورف، فرانكفورت، جنيف، إسطنبول، لندن هيثرو، مدريد، مانشستر، ميلان، موسكو، ميونيخ، باريس شارل ديغول، روما، زوريخ.

آسيا: أحمد أباد، باكو، بانكوك، بنغلورو، شيناي، كولومبو، دلهي، حيدر أباد، إسلام أباد، جاكارتا، كراتشي، كوتشي، كولكاتا، كوزيكودي، كوالالمبور، لاهور، ماليه، مانيلا، مومباي، سول، شنغهاي، سنغافورة، تيروفانانثابورام، طوكيو. أستراليا: ملبورن، سيدني.

أمريكا الشمالية: شيكاغو، نيويورك مطار جون كيندي، تورنتو، واشنطن.

القوى العاملة

جلبت جائحة كورونا تحديات غير مسبوقة على شركات الطيران حول العالم، مع تراجع الطلب على السفر بشكل واضح، وتستمر الاتحاد للطيران في بذل كل الجهود لدعم موظفيها الذي يملكون مهارات عالمية المستوى خلال هذه الفترة الصعبة. لكن، ونظراً لخطورة الأزمة التي تواجه قطاع الطيران، اضطرت الشركة إلى اتخاذ إجراءات فصل في عدد من الأقسام لضمان استمرارية أعمالها، إضافة إلى تخفيض الرواتب مؤقتاً بنسبة تتراوح بين 25 و50%.

وقال دوغلاس: «مثل الكثير من شركات الطيران الكبرى، لم تمتلك الاتحاد أي خيار غير التأقلم مع الوضع الذي واجهته، ما دفعنا بكثير من الأسف إلى اتخاذ قرارات صعبة وخفض عدد موظفينا بالآلاف. وقد غادرنا هؤلاء بكرامة لا توصف ومساهمتهم كانت مذهلة».

الرحلات الإنسانية

شغّلت الاتحاد للطيران والاتحاد للشحن رحلات إنسانية خاصة إلى 60 مدينة حول العالم، 40 منها غير موجودة على شبكة الوجهات العالمية التي تشّغل إليها الشركة رحلات مسافرين ورحلات شحن. وتضمنت هذه الوجهات كلاً من أديس أبابا، أنتاناناريفو، أوكلاند، باماكو، بانجول، باربادوس، بوبانيسوار، بشكيك، بوغوتا، بوخارست، بوينس أيريس، كوناكري، دوشانبي، دكا، إربل، فريتاون، غروزني، هراري، هافانا، كابول، كييف، كينشاسا، جزيرة كيش، لارنكا، ليما، لوكناو، محج قلعة، موروني، انجمينا، نيامي ونواكشوط، بودغوريتشا، سان خوسيه، سانتياغو، سانتو دومنغو، صوفيا، تيرانا، ووهان، يريفان، وزغرب.

برنامج صيانة مكثف

مع توقف معظم طائراتها لنقل الركاب خلال إبريل، مايو ويونيو، انطلقت الاتحاد في أكبر برنامج صيانة طائرات في تاريخها. وقد تعاونت مع الاتحاد الهندسية لصيانة 97 طائرة لنقل الركاب منها 23 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321/10، وA380/ 39 وطائرة من طراز بوينج 787 و19 طائرة من طراز بوينج 777-300ER. وتراوحت عمليات الصيانة من أعمال صيانة بسيطة منها إصلاح المقاعد وتطوير أنظمة التسلية على متن الطائرة، إلى تغيير المحركات وإحداث تغييرات على تصميم الطائرات، ما قلل من الحاجة إلى سحب الطائرات من الخدمة بعد استئناف الرحلات. وجاء هذا البرنامج المكثف ليكمّل عمليات الصيانة الدورية المعتادة.