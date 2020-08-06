شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يكشف عن أعداد المخالفين لتعليمات الحج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الأمن العام عن أعداد المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج لهذا العام، الذين حاولوا دخول مكة المكرمة دون الحصول على تصريح رسمي.
وبحسب ما نشرته “الرياض”، فإن مخالفي تعليمات الحج بلغ عددهم 2050 مخالفًا، وتم إحالتهم إلى اللجان الإدارية والقانونية، لإيقاع العقوبة المقررة نظامًا.
من جانبه، أكد قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، أنه لم يتمكن أحد من الدخول للمشاعر المقدسة في حج هذا العام إلا بتصريح، لافتًا إلى أن الإجراءات الخاصة بموسم الحج الحالي نفذت بحزم، مُشيرًا إلى أن الأعداد المخالفة تمت السيطرة عليها وتم تنفيذ الإجراءات النظامية في حقها.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن حج هذا العام لن يسمح إلا للمصرح لهم، من أجل حج آمن وصحي، ومن أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية “البروتوكلات” لمنع تفشي فيروس كورونا، ولضمان عدم تسرب أي شخص للمشاعر المقدسة بغير تصريح، قد يكون حاملا لهذا الفيروس وبالتالي يتم نقله للحجاج أو العاملين في خدمة الحجاج، لذلك وضعت وزارة الداخلية عددا من الأنظمة والإجراءات التي طبقتها الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة.
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