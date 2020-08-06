ترامب: هل ما جرى في بيروت حادث أم اعتداء؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، إنّ الانفجار الدموي في بيروت ربّما يكون حادثًا، وذلك بعدما كان وصف في وقت سابق ما حصل في العاصمة اللبنانيّة بأنّه اعتداء.

وأشار ترامب إلى أنّ ما حدث في بيروت لا يزال غير واضح، على الرغم من أنّ السلطات اللبنانيّة قالت الأربعاء، إنّ الانفجار في العاصمة نتج عن تخزين 2750 طنّاً من نترات الأمونيوم داخل مستودع في مرفأ بيروت من دون أيّ تدابير للوقاية. والثلاثاء، قال ترامب إنّ جنرالات أمريكيّين لم يُسمّهم، أبلغوه بأنّ انفجار بيروت سببه «قنبلة من نوع ما»، مضيفاً: يبدو كأنّه اعتداء رهيب.

لكنّ الرئيس الأمريكي اعتبر، الأربعاء، أنّ السؤال عن سبب الانفجار لا يزال بلا إجابة، وتعهّد بتقديم دعم للبنان، قائلاً: أستطيع أن أخبركم أنّ الذي حصل، مهما يكُن، هو أمر رهيب. لكنّهم لا يعرفون حقًا ما هو، لا أحد يعرف حتّى الآن، متابعاً: سمعتُ كلا الأمرين. سمعت أنّه حادث، وسمعتُ أنّها متفجّرات.

وتابع الرئيس الأمريكي: إننا متضامنون مع هذا البلد. لدينا علاقة جيدة جداً مع هذا البلد، لكنه بلد غارق في أزمة ومشاكل كثيرة. كان الملياردير الجمهوري أعلن، الثلاثاء، أن انفجارَي بيروت بدوا «كأنهما اعتداء مروّع»، مضيفاً: قابلتُ جنرالاتنا، ويبدو أنّه لم يكن حادثاً صناعيّاً، يبدو، وفقاً لهم، أنّه كان اعتداء، كان قنبلة ما، نعم.

وعقب يوم من الانفجارين في العاصمة اللبنانيّة، استبعد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن يكون الأمر نتيجة قنبلة، مخالفاً بذلك ما قاله ترامب، وقال إسبر في منتدى أسبن للأمن: لا زلت أتلقّى معلومات حول ما حصل في بيروت، مضيفاً: أغلبيّة الناس تظنّ أنّه حادث.

في سياق متصل، عرض وزير الخارجيّة الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، في مكالمة هاتفيّة مع رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب، مساعدة لبنان، وفي اتّصاله مع دياب، أعرب بومبيو عن: التزامنا الثابت بمساعدة الشعب اللبناني في مواجهته عواقب هذا الحدث المروّع، مشدداً على «تضامننا ودعمنا للشعب اللبناني في تطلّعه لنيل العزة والازدهار والأمن الذي يستحقّه»، وفق ما ورد في بيان للخارجيّة الأمريكيّة، فيما تحدّث البيان عن «انفجار رهيب» من دون التطرّق إلى أسبابه.