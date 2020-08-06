شارك في ترميم مبان تراثية دمرتها الحرب...مهندس فرنسي بين ضحايا مرفأ بيروت

ونشرت الوزيرة على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة على أن بونفيس كان من بين ضحايا التفجير.

وأشادت الوزيرة بعمله الكبير خلال الفترة التي عاش فيها في لبنان، والتي قام فيها بترميم مبان تراثية دمرتها الحرب، مضيفة: "فرنسا ولبنان متحدان في الحزن" على رحيله.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدنية تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.

فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.