شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار في السعودية وضبابي بالإمارات وحار وأتربة بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

السعودية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

ناشد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وقد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 2 وحتى الساعة 8 صباح اليوم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ظهور بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويحتمل تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار خاصة غرباً.

البحرين

الطقس في البحرين اليوم حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين أن الطقس في البحرين اليوم الخميس سيكون بمشيئة الله حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويتحول إلى حسن في الليل.

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الرياح شمالية غربية من 17 إلى 17 عقدة، وتصل سرعتها من 18 إلى 23 عقدة أ‘حيانا، وتقل من 17 إلى 12 عقدة خلال الليل.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.

درجة الحرارة العظمى 46 والصغرى 32 درجة.

ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

شروق الشمس عند الساعة 05:05 صباحا، وغروبها في الساعة 06:21 مساءا.