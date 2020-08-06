الصورة الأولى بتاريخ 4 نوفمبر تشرين الثاني 2019. يعرض العديد من الحظائر والغرف الواقعة بالقرب من المياه. الصورة الثانية، التي التقطتها القمر الصناعي الروسي "كانوبوس-في" ، تُظهر فقط الخطوط العريضة للمباني الموجودة في منطقة المرفأ، والمباني المدمرة وسفينة ملقاة على جانبها.
وهز العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الثلاثاء، انفجار ضخم، جعل المدنية تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب وتشرد ما يقارب 250 ألف شخص، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.
وكانت الحكومة اللبنانية قالت إن الانفجار الدموي الذي هز العاصمة بيروت أمس الثلاثاء، وقع بسبب التخزين غير الآمن لكيماويات خطيرة.
مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، أعلن بيروت "مدينة منكوبة" الثلاثاء، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية يوم الأربعاء يوم حداد في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر "روسكوسموس" تعرض صورا لمرفأ بيروت من الفضاء قبل الانفجار وبعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.