شركة تسويق النفط العراقية تكشف صادرات الخام إلى الأردن... ومفاوضات لصفقة جديدة

كشف معاون المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية "سومو"، علي نزار، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، أن واردات النفط الخام العراقي إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بلغت 300 ألف برميل خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.

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وأوضح نزار، أن واردات الخام العراقي إلى الأردن، بواقع 10 آلاف برميل في اليوم الواحد في يوليو الماضي، على مدار 30 يوميا.

وأضاف، أن موضوع مذكرة التفاهم مع الجانب الأردني طور التفاوض والمصادقة بين حكومتي البلدين الشقيقين، حول المعادلة السعرية والشروط التعاقدية المرتبطة بها، لبيع الخام العراقي إلى الأردن.

ولفت معاون المدير العام إلى أن المفاوضات رفيعة المستوى ولا زالت مستمرة حتى الآن بين البلدين. ويصدر العراق النفط الخام، إلى الأردن، تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في الثاني من شهر فبراير/ شباط العام الماضي 2019.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، في الأول من أب/ أغسطس الجاري، عن الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة "سومو"، رغم انخفاض معدلات الإنتاج والتصدير التزاماً بقرار أوبك بلاس.

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وأفادت الوزارة، بأن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (85) مليونا (663) ألفا و(290) برميل، بإيرادات بلغت أكثر من (3) مليارات و(487) مليونا و (139 ) ألف دولار.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في بيان تلقته مراسلتنا مطلع أغسطس/أب الجاري، إنه وبرغم تخفيض معدلات الإنتاج والتصدير التزاماً باتفاق "اوبك بلاس " فإن الإيرادات المالية شهدت ارتفاعاً مقارنة بالأشهر الماضية.

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وأضاف جهاد، أما مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق فقد بلغت (82) مليونا و(700) ألفا و (381) برميلا ، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 701) ألفا و(15 ) برميلا ، فيما كانت الكميات المصدرة إلى الأردن أكثر من (261) ألف و(894) برميلا.

ونوه جهاد إلى أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (2) مليونا و( 763) ألف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (2) مليونا و(668) ألف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي (87) ألف برميل، فيما كان المعدل اليومي للتصدير إلى الأردن (8) ألف برميل.

وأتم المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، مشيرا إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 40.708) دولارا.