شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من «كفاءة» لتحقيق أفضل أداء لأجهزة التكييف في استهلاك الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.

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وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف، وتتمثل في: التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.

وأوضح المركز أنه كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في: تثبيت درجة حرارة المكيف على (24 درجة مئوية) كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، وإطفاء المكيف عند مغادرة المكان، وتنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، وإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.