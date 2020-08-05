هل أمر الرئيس بشار الأسد حقا بنقل ضحايا انفجار بيروت إلى مستشفيات سوريا؟

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وأفادت هذه الأخبار بأن تعليمات الرئيس السوري، استهدفت نقل جرحى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن سقوط أكثر من مائة قتيل وآلاف المصابين، مخلفًا دمارًا هائلًا في العاصمة اللبنانية.

لكن بحسب خدمة تقصي الحقائق لوكالة الأنباء "فرانس برس"، فإن هذا الخبر الذي آخذ في الانتشار بعد ساعات من الحادث على شكل مقال أو منشور "لا أساس له من الصحة".

وجاء في المنشور المتداول: "السيد الرئيس بشار الأسد يعطي توجيهات، لتوجه فرق من الإسعاف من جمعية الهلال الأحمر السوري إلى بيروت لنقل الجرحى إلى المستشفيات في الجمهورية العربية السورية، وفتح الحدود البرية والجوية، ووضع طائرة لنقل الجرحى إلى الجمهورية العربية السورية".

وفي حين حصدت هذه المنشورات مئات المشاركات والإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الخبر لم يكن صحيحًا بحسب مراسلي "فرانس برس" في دمشق.

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وقالت الخدمة، إنه عادة ما تُنشر جميع الأخبار المتعلّقة بالرئاسة السورية مباشرة على صفحاتها الرسمية على "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" وعبر قناتها على "تلغرام".

وهز انفجار ضخم أمس مرفأ بيروت، ونتج عنه سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، بالإضافة إلى دمار كبير في المرفأ والمنطقة المجاورة له، وقال محافظ بيروت إن نصف مساحة بيروت تضررت من الانفجار، معتبرا أنها أصبحت مدينة "منكوبة".

هذا وأعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في بيروت، وتولي السلطة العسكرية العليا، مهمة الحفاظ على الأمن ووضع تحت تصرفها كافة الأجهزة العاصمة.