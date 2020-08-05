الجيش الإيراني: مستعدون لتقديم المساعدة إلى لبنان

نقلت وكالة "إرنا"، اليوم الأربعاء، عن باقري استعداد الجيش الإيراني تقديم المساعدة إلى الشعب اللبناني، والمساهمة في التخفيف عن معاناته جراء المصاب الجلل.

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ففي برقيته إلى قائد الجيش اللبناني، الجنرال جوزيف عون، شدد اللواء باقري على أن هذا الحادث المأساوي يلزم على الجيش الإيراني تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني المقاوم الذي تكبد أضرارا وخسائر كبيرة.

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وقال اللواء باقري في برقيته التي بعثها إلى حسن نصر الله، إنه "في ضوء دور حزب الله المقتدر والمناضل في الخط الأمامي لتعزيز جبهة المقاومة ضد المشروع الصهيوني في المنطقة، الذي لطالما أحبط المؤامرات الرامية إلى المساس بأمن المناطق الإسلامية في غرب آسيا، ما يلزم على الحكومات والشعوب المسلمة الأخرى قطعا المبادرة إلى تخفيف الآلام الناجمة عن هذه المصيبة الكبرى التي أحلت بالشعب اللبناني".

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.