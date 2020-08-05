محافظ بيروت: الخسائر الناجمة عن الانفجار قد تصل إلى 15 مليار دولار

وقال المحافظ أيضا إن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن وعبر عن اعتقاده بأن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
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وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للدفاع، بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم لإعلان حالة الطوارئ في بيروت وشكل لجنة تحقيق لترفع تقريرها خلال خمسة أيام.
وقال رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الدفاع الأعلى إن انفجار مرفأ بيروت كارثة كبرى حلت بلبنان.
وشدد الرئيس عون على ضرورة التحقيق فيما حدث وتحديد المسؤوليات، لا سيما وأن تقارير أمنية كانت قد أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور.
وتم تشكيل خلية أزمة تضم وزير الداخلية وزير العدل وعددا من المسؤولين الأمنيين للتحقيق في الحادث المأساوي وتم إعطاء مهلة 5 أيام للانتهاء من التحقيق.
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