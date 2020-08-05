شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء تسجيل 585 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة إلي 80286 حالة.

وذكرت الصحة العمانية في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية ، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة لمصابين بالفيروس ، ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس في السلطنة 488 وفاة، مشيرة إلي أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس بلغت 69803 حالات.

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