شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق والأحساء تسجل 45 مئوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كما تشمل السواحل من تلك المناطق.

كما توقعت الأرصاد نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل الأحساء أعلى درجات الحرارة بـ 45 مئوية، بينما تسجل القريات أقل درجات الحرارة عند 18 في أبها وطرف.