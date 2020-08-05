- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق والأحساء تسجل 45 مئوية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كما تشمل السواحل من تلك المناطق.
كما توقعت الأرصاد نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل الأحساء أعلى درجات الحرارة بـ 45 مئوية، بينما تسجل القريات أقل درجات الحرارة عند 18 في أبها وطرف.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق والأحساء تسجل 45 مئوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.