القبض على شخص تعاطى مخدرات ونشر فِعلته بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها أسفرت عن القبض على مواطن بمحافظة الطائف، قام بتعاطي مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره، على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقال “النجيدي”: تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.