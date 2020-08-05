شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني ينقذ 698 شخصاً ويخلي 11 أسرة جراء الأمطار والسيول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بمناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة)، تمكنت بفضل الله، خلال الفترة من 5-14 ذي الحجة 1441هـ من إنقاذ أكثر من 698 شخصاً وإخلاء 77 شخصاً و11 أسرة، وإيواء 633 شخصاً و3 أسر، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها تلك المناطق.

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وأشار المركز، إلى أن منطقة عسير كانت الأعلى في عدد حالات الإنقاذ بينما الأقل كانت المدينة المنورة بحالة إنقاذ واحدة.

وأبان المركز أنه تم تشكيل 8 لجان في عدد من المناطق المتضررة لحصر الأضرار والخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول.